الحبس لخمسيني تسبب في حادث مرور مميت ببوشاوي

أمر قاضي محكمة الجنح بشراڨة بإيداع خمسيني “ف.ح” رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. بعد تسببه في حادث مرور مميت اودى بحياة شاب يبلغ من العمر 16 سنة “ن.ب”. مع إصابة شاب آخر بجروح خطيرة “ف.ر”. على مستوى الطريق الولائي الرابط بين بلديتي سطاوالي وبوشاوي.

المتهم وأثناء التحقيق معه من قبل عناصر الأمن تبين انه اثناء وقوع الحادث كان تحت تأثير المشروبات الكحولية. كما كان حاملا معه 15 وحدة من المشروبات الكحولية من نوع لابكس سعة 50 سل، و لا يحوز على رخصة او اية وثيقة تسمح له بممارسة هذا النشاط .

و بعد تحويله على العدالة بموجب إجراءات المثول الفوري وجهت لهم تهم تتعلق ب: جنحة تقل المشروبات الكحولية بدون رخصة ،و جنحة القتل الخطأ مقترن بالقيادة في حالة سكر و جنحة الجرح الخطأ مقترن بالقيادة في حالة سكر ،و مخالفة السير على السيار. مع تأجيل جلسة المحاكمة الى جلسة 18 سبتمبر الجاري .