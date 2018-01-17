الحبس لخمسيني تهرب من دفع مليارين ونصف بعين تيموشنت

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل “BRI” بأمن عين تموشنت من توقيف شخص محل أمر بالقبض عليه صادر عن محكمة الولاية

وذلك بسبب تهربه من دفع قيمة الغرامة المالية المحكوم عليه بعد تورطه سابقا في قضية إصدار شيك بدون رصيد.

ويبلغ الشخص من العمر 53 حيث وبعد خروجه من السجن وإستنفاذ العقوبة الصادرة في حقه.

لازال يتهرب من دفع المستحقات المترتبة عليه، المقدرة بقيمة مليارين نصف سنتيم.

وبغرض الإفلات من المراقبات الأمنية بقي المشتبه فيه يتحرك ليلا بتغيير وسيلة تنقلاته في كل مرة و تغيير مقر سكناة

أين قامت ذات الفرقة بوضع خطة أمنية محكمة و الترصد لتحركاته حيث أسفرت العملية عن توقيفه

و تقديمه أمام نيابة محكمة عين تموشنت أين صدر في حقه أمر إيداع الحبس.