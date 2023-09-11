الحبس لرعية أجنبي مسبوق قضائيا يتاجر في المخدرات تشوشنة بالعاصمة

أمر قاضي محكمة الجنح بسيدي امحمد بإيداع رعية أجنبي يتاجر بالمخدرات الصلبة هيروين. المعروفة بالوسط الشعبي بالتشوشنة.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال عالجتها مصالح امن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد. التي تمكنت من توقيف المشتبه فيه وهي رعية أجنبي ،كان يتاجر بالمخدرات الصلبة هيروين بأحد أحياء الجزائر الوسطى. وبعد توقيفه و تفتيشه تم ضبط بحوزته 6 لفافات من مادة صلبة بنية اللون ملفولفة بشريط لاصق أسود اللون مموهة بداخل ملابسه. و التي قدر وزنها الإجمالي بـ 384 غ، و بعد عرض المادة للكشف الأولي تبين أنها مخدرات صلبة. من صنف هيروين المعروفة في الوسط الشعبي

بالتشوشنة”.

كما تبين خلال التحقيق معه ان المتهم مسبوق قضائيا في عدة قضايا مماثلة ،وبعد تحويله على العدالة وجهت له تهم تهمة حيازة و الإتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة، الهجرة السرية و الإقامة غير الشرعية .