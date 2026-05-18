الحبس لزوجة قامت بضرب زوجها بسكين المطبخ

عالجت اليوم الإثنين محكمة الجنح ببئرمراد رايس بالعاصمة ملف قضية زوجة قامت بضرب زوجها بسبب القفة.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة مثلث المتهمة (ل.ح) لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضدها الذي قضى بإدانتها بعقوبة عام حبسا نافذا و 100 الف دج غرامة مالية نافذة. بعد شكوى رفعها ضدها زوجها (ز.ع) يتهمها انها ضربته بسكين المطبخ بإصبعه وذلك اثناء خلوده الى النوم.

المتهمة وخلال مثولها امام هيئة المحكمة انكرت التهمة المنسوبة اليها، قالت انها لم تضربه، وهي الان لازالت تحت عصمته. ورفض المجيئ الى المحكمة لتنازل عن شكواه. كما أكدت نها وقعت بينها وبينه مناوشات كلامية بسبب احتياجات المنزل ولم تضربه.

في حين أكدت هيئة دفاعها أن الشكوى التي رفعت ضد موكلته كيدية، وأنه يعمل اسكافي وهو من قام بجرح اصبعه واتهمها بضربه.

مؤكدة خلال مرافعتها أن الشهادة الطبية التي قدمها الضحية زوجها تثبت العجز وليس الضرر. ملتمسة ببرائتها من التهمة المنسوبة اليها.

هذا وقد التمست النيابة ضدها تسليط عقوبة 6 اشهر حبسا نافذا و50 الف دج غرامة مالية نافذة. فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة 8 جوان الداخل.