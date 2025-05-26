الحبس لسائق حافلة نقل الطلبة دهس تلميذة متمدرسة ولاذ بالفرار!

تعرّضت تلميذة قاصر متمدرسة بالطور المتوسط إلى حادث اصطدام عنيف وهي في طريقها إلى المتوسطة بمدينة برج الكيفان. والخطير في الوقائع أن السائق كان يقود حافلة لنقل الطلبة الجامعيين، لم يتوقف لإسعافها بل لاذ بالفرار تاركا الضحية ” ط. ماريا” بمفردها. قبل أن يتدخل بعض المارة للتكفل بنقلها إلى الإستعجالات الطبية لتلقي العلاج.

قضية الحال عالجتها محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الإثنين حيث تم متابعة المتهم “م.محمد” بجنحتي الجروح الخطأ، والفرار. الذي تغيّب عن الجلسة إلى جانب الشركة ذات الأسهم للنقل والخدمات الجامعية بالرغاية وشركة التأمين saa بالرغاية. حيث تبين من خلال استجواب الضحية أنه وخلال خروجها من المنزل صباحا باتجاه المدرسة وقبل أن تجتاز الطريق العمومي اصطدمت بها حافلة نقل الطلبة الجامعيين. فسقطت أرضا لتأثرها من الإصابة التي كانت قوية، مخلفة لها رضوضا على مستوى الوجه. وجروحا بيدها اليمنى. الأمر الذي كلفها عجزا طبيا مدته 25 يوما، بعد اخضاعها لفحص الطبي.

وأكدت الضحية للمحكمة أنّ المتّهم سائق الحافلة لاذ بالفرار تاركا إياها ملقاة على الأرض، قبل أن يتقدم المارة لاسعافها. كما أكد والد الضحية القاصر أن ابنته تضررت كثيرا من الحادث جسديا ومعنويا. حيث كلفتها الإصابة التي كانت على مستوى الوجه الخضوع إلى عملية جراحية تم برمجتها في القريب العاجل بسبب نقص الرؤية على مستوى العين اليمنى جراء الصدمة القوية.

مضيفا أن يد ابنته تضررت بحيث لا تستطيع حمل أي شيء وزنه ثقيل، ملتمسا من المحكمة تعويضا ماليا قدره 100 مليون سنتيم.

وأمام ماورد من معطيات إلتمست وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج مع تعليق رخصة السياقة لمدة عامين.

وعليه قررت المحكمة بإدانة المتهم بنفس العقوبة مع تعليق رخصة السياقة لمدة عامين. مع قبول تأسيس الضحية طرفا مدنيا وتعيين خبير للضحية ” ط.ماريا” لتحديد مختلف الاضرار اللاحقة بها.

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