الحبس لسائق وشركائه عن تهمة حيازة الكوكايين موجهة للترويج باحياء العاصمة

عالجت محكمة الجنح بسيدي امحمد ملف قضية شاب في العقد الرابع من العمر يعمل كسائق. على خلفية متابعته بحيازة المخدرات من نوع الكوكايين بغرض البيع.

وقائع قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة، تعود وقائعها اثر ورود معلومات مستقاة من قبل عناصر الأمن. مفادها قيام المتهم (م.خ) رفقة صديقه بترويج المخدرات على مستوى احياء العاصمة.

وبعد التحريات التي كللت رصد تحركات المشتبه فيه وصديقه المدعو (ذ) و توقيف المتهم وتفتيش سيارته التي يبيع فيها. حيث عثر بداخلها على كمية معتبرة من الكوكايين. اضافة الى مبالغ مالية ناتجة عن ترويج هذه السموم. ليتم مباشرة توقيف المتهمان ، و اقتيادهم لمقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة،وبعد الإنتهاء من مجريات التحقيق، تم إنجاز ملف جزائي في حقهم.

وبعد مثول المتهمان كل من (م.خ) (ذ) أمام محكمة محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة ،وجهت له تهمة حيازة المخدرات بغرض البيع ، حيث أنكرا التهمة المنسوبة اليهما ، وصرحا المتهم (م.خ) انه يعمل كسائق اندرايف و ليس له اي صلة بالمخدرات وانه قام بتفعيل تطبيقة النقل ليسترزق بها وجد نفسه خلف القضبان ،في حين انكر المتهم الثاني علاقته به انكر التهمة المنسوبة اليه ، وان المخدرات التي عثر عليها من قبل عناصر الامن ليست ملكه بل ملك لمتهم اخر متواجد في حالة فرار ،وهذا وقد التمس وكيل الجمهورية ضدهم تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة ، مع التماس مصادرة المحجوزات ، في حين حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة .

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