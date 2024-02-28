الحبس لسارق الحواسيب المحمولة بشركة للبناء ببوشاوي

امر قاضي محكمة الجنح بشراقة بإيداع شاب في العقد الثالث من العمر رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. بعد سرقته حواسيب محمولة بشركة أجنبية خاصة بالبناء ببوشاوي .

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال عالجتها فرقة مكافحة الجريمة الكبرى لمقاطعة الشرطة القضائية الرابعة بوشاوي. التي تمكنت من توقيف المتهم ،الذي قام بسرقة تسعة حواسيب. محمولة من داخل مقر شركة أجنبية للبناء لسرقة حواسيبها. التي تحتوي بداخلها على العديد من التصاميم الخاصة بمشاريع بناء بضواحي منطقة بوشاوي غرب العاصمة.

وبعد تحويل المتهم على العدالة اعترف أنه يخفي الحواسيب عند صديقه بمدينة خارج العاصمة. حيث تمت متابعتهما بموجب اجراءات المثوا الفوري بتهم السرقة المقترنة بظرف الليل، التسلق. استحضار مركبة ذات محرك للسرقة وتسهيل عملية الفرار، إخفاء أشياء مسروقة،مع الامر بإيداعها رهن الحبس المؤقت و تاجيل جلسة المحاكمة الى الاسبوع المقبل.

كما استمعت الحكومة لعرض حول بعث الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.