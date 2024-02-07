الحبس لسارق الدراجات النارية بمنطقتي بن عكنون وسعيد حمدين

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة اليوم الاربعاء تسليط عقوبات تراوحت بن عامين إلى 3 سنوات حبس نافذ و 200 الف دج غرامة مالية نافذة لشاب في العقد الثاني من العمر “و.ع” لسرقته دراجات نارية للمواطنين بمنطقتي بن عكنون وسعيد حمدين بالعاصمة

تفاصيل قضية الحال انطلقت بعد رفع عدة شكاوى من طرف المواطنين ضد المتهم الذي قام بسرقة دراجاتهم النارية. ويقوم ببيعها بسوق مفتاح بمبالغ مالية معتبرة.

وبعد مثول الضحايا امام هيئة المحكمة صرحوا ان المتهم “و.ف” بالتواطؤ مع متهمين اخرين فارين من العدالة. كانوا يقتحمون منازلهم بغرض سرقة دراجاتهم النارية إلا أن كاميرات المراقبة المتواجدة بالحي. كشفت عن هوية المتهم الرئيسي المتابع في قضية الحال. وبعد مثوله أمام هيئة المحكمة وجهت له جنح السرقة بالتعدد و التحطيم العمدي لملك الغير. حيث اعترف بالتهمة المنسوبة إليه وصرح أنه ارتكب جرم السرقة بنفسه. ليقوم بعدها ببيع تلك الدراجات النارية بسوق مفتاح بمبلغ 500 الف دج ،كما طالب العفو من هيئة المحكمة.

وبعد التماس وكيل الجمهورية العقوبة السالف ذكرها حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة 14 فيفري .