الحبس لسارق السيارات بشراقة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ لشاب في العقد الرابع من العمر “خ.ع”. مسبوق قضائيا تخصص في سرقة السيارات المواطنين.

وتبين من خلال مجريات المحاكمة أن عملية الإطاحة بالمتهمين الموقوفين جاءت عقب عملية ترصد قامت بها عناصر الضبطية القضائية. إثر عشرات الشكاوى مفادها تعض 5 مواطنين لسرقة سياراتهم بضواحي منطقة شراڨة .

هذا وقد تم حجز مفك براغي كان بحوزة المتهم يستعمله في عمليات السرقة. كما تمكنت ذات المصالح من إيقاف شخصين آخرين سبق وان حوكم عليهم بنفس العقوبة .

وتم مواجهة المتهم الموقوف بتهمة السرقة بالتعدد لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده عن ذات الجهة القضائية ،و تمسك المتهم بالانكار القاطع لما نسب إليه متراجعا عن أقواله الأولية التي أدلى بها في محاضر الضبطية القضائية مصرحا أن القضية ملفقة له ،وان احد اقربائه حاول ان ينتقم منه بسبب مشكل الميراث بينهما ، مؤكدا أن البصمات التي عثرت على بعض السيارات محل السرقة لا تخصه ، وأمام تمسك المتهم بالانكار ذكره القاضي انه مسبوق قضائيا في عدة قضايا تتعلق بالسرقة ،فيما حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى الاسبوع المقبل.