الحبس لسارق المحلات التجارية بالعاصمة

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة تسليط عقوبة 6 اشهر حبسا. و50 الف دج غرامة مالية نافذة للمدعو “ا.ب” سارق المحلات التجارية بالعاصمة .

تفاصيل قضية الحال جاءت بعد شكوى تقدم بها صاحب محل لبيع المواد الغذائية ، يفيد فيها تعرض محله لسرقة مبلغ مالي كان بداخله ويقدر بـ 30 مليون سنتيم. وبعد التحريات التي قامت بها مصالح الأمن تم إلقاء القبض على المتهم. وتبين خلال جلسة المحاكمة أنه مسبوق قضائيا في قضايا السرقة طالت اصحاب محلات تجارية .

وبعد مثوله امام هيئة المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه ،وصرح أانه دخل للمحل بغاية شراء بالتقسيط وليس من اجل السرقة. مؤكدا أن القضية التي رفعت ضده كيدية بغرض الانتقام منه.

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