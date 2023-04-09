الحبس لسارق الهواتف النقالة ببني مسوس

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمراد رايس تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ و100 ألف دج غرامة مالية نافذة. للمدعو “ب.م” المعروف باسم زينو بعد سرقته لهواتف نقالة لابناء حيه بواسطة سلاح أبيض.

كما تعود وقائع القضية إلى تلقي عدة شكاوى خلال فترات متفرقة من قبل عدة ضحايا. مفادها تعرضهم إلى سرقة هواتفهم النقالة. على مستوى حي سيلاست ببني مسوس حيث كانت تصريحاتهم تشير إلى نفس الشخص .

وعلى إثر استغلال المعلومات المستقاة من الضحايا تم التعرف على المشتبه فيه وتوقيفه مع تحويله للمقر واستكمال إجراءات التحقيق.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة. وبعد مثوله أمام هيئة محكمة الجنح أنكر التهمة المتابع بها جملة وتفصيلا. وطالب الضحايا عددهم 4. بتعويضات مالية نتيجة السرقة التي طالت هواتفهم النقالة.