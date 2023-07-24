الحبس لسارق الهواتف النقالة بمحطة الجزائر

ألقت مصالح الأمن بالعاصمة القبض على مسبوق، يمتهن سرقة الهواتف النقالة.حيث ثبت من خلال عرضه أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد عشية اليوم الإثنين. للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري. أن المتهم “ي.أ” ينتهج طريقة واحدة في سرقته للهواتف النقالة. من خلال تمويه ضحاياه بأنه يريد الاتصال باحد اقربائه. وحين يسمح له بذلك، ينطلق بالهاتف من دون رجعة.

المتهم وخلال جلسة محاكمته بموجب اجراءات المثول الفوري ، وجهت له تهمة السرقة حيث اعترف بدوره منذ الوهلة الأولى أمام قاضي الجنح بأنه قام بسرقة الهاتف النقال لضحاياه بمحطة الجزائر ، ملتمسا من المحكمة العفو عنه كونه أخطأ ولم يتعمد ارتكاب الجرم،هذا وقد التمس وكيل الجمهورية للمتهم تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية نافذة قدرها 100 الف دج، مع الايداع من الجلسة،و بعد المداولة ادانته المحكمة بعقوبة عامين حبس نافذ مع امر إيداعه من الجلسة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش.