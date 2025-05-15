الحبس لسارق الهواتف النقالة بمحطة نقل المسافرين “تافورة”

أمرت محكمة الجنح بسيدي امحمد بإيداع شاب “ف.ع” في العقد الثالث من العمر الحبس المؤقت. لقيامه بسرقة الهواتف النقالة الخاصة بالمسافرين وأغراضهم الشخصية في محطة نقل المسافرين بتافورة.

وحسب ما دار بجلسة المحاكمة، فإن الوقائع تعود إلى تاريخ 4 ماي. إثر شكوى رفعها 10 مواطنين ضد المتهم سابق الذكر، جراء تعرضهم للسرقة على مستوى محطة نقل المسافرين بتافورة. والتي استهدفت هواتفهم النقالة، مبالغ مالية، حلي من الذهب، نظارتين شمسيتين، وحقائب.

وبعد توقيف المتهم، بعد ترسيم العديد من الشكاوى، قامت مصالح الشرطة القضائية بتوقيف المتهم. وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأنه، أنجز ضده ملف قضائي عن جريمة السرقة.

أحيل على العدالة بموجب إجراءات المثول الفوري، حيث التمس ضده وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات حبسا نافذاً و100 ألف دج غرامة مالية نافذة.

في حين حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم الأسبوع المقبل، مع أمر إيداعه رهن الحبس المؤقت.