الحبس لستينية عرضت على الإنترنت عقار “OPGI”لاستئجاره للنصب على المواطنين

تورطت ستينية أم لأربعة أطفال في قضية جزائية، ليتم ادانتها بعامين حبسا نافذا، على مستوى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، عن تهمة تكوين جمعية أشرار والنصب.

وهو الحكم الذي كان محل استئناف على مستوى الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء الجزائر ،اليوم الإثنين ،أين التمس النائب العام تأييد الحكم في حق المتهمة “ح. فاطمة”.

وتبين من خلال مجريات المحاكمة ،أن المتابعة القضائية جاءت في أعقاب شكوى رسمها الضحية تاجر أمام مصالح الأمن، مفادها تعرضه إلى عملية نصب واحتيال من طرف المتهمة الموقوفة وشركائها كل من ابنها القاصر “ياسين” وقريبتها “و. كريمة”، حيث تم سلبه مبلغ 83مليون سنتيم.

حيث تم الإيقاع به يقول الشاكي، بعدما عرض على المتهمة “كريمة” والمدعو “ياسين” استئجار عقار عبارة عن محل شاغر، مقابل مبلغ يفوق 100 مليون سنتيم، بعد عرضه على موقع التسوق عبر الإنترنت، حيث قام بتحرير شيك للمتهمة الحالية “فاطمة” قيمته 83 مليون سنتينم كتسبيق إلى حين استكمال المال المتبقي.

ليكتشف الضحية بعدها انه وقع ضحية نصب واحتيال، كون المحل تعود ملكيته لديوان الترقية والتيسير العقاري”opgi”، مما حال دون استغلال المحل لممارسة نشاطه، كما تبين في إطار التحقيق في ذات القضية، أن المتهمة لجأت إلى نفس الطريقة الاحتيالية والتدليسية، للايقاع بضحاياها.

وزعمت المتهمة أن المحل ملك الخاص، بعد تحرير وكالة مزورة لشريكتها ابن اختها “كريمة”، للتصرف في العقار على أساس انه ملكها الشخصي.وهي الوقائع التي كشفت عنها “كريمة” امام محاضر الضبطية، مصرحة انها على علم بأن العقار ليس ملك خالتها “ح. فاطمة” وإنما لجأتا إلى ممارسة الاحتيال للنصب على المواطنين.

إلى ذلك اعترفت المتهمة “فاطمة” بالوقائع المنسوبة إليها ،منذ الوهلة الأولى ،ملتمسة افادتها بأقصى ظروف التخفيف ،خاصة انها أم ل4 أطفال بينهم ثلاث فتيات في سن المراهقة، ناكرة في نفس الوقت تورط ابنها” ياسين” و قريبتها “كريمة”.