الحبس لستيني حاول الهجرة غير الشرعية عبر قارب الموت

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، تسليط عقوبة سنتين حبساً نافذاً لستيني “م” حاول الهجرة غير الشرعية عبر قارب الموت.

ومثُل المتهم أمام هيئة المحكمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده عن محكمة الحال. بعد أن تمت متابعته بالهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا عبر قارب الموت، كما تم ضبط وحجز قارب صيد.

هذا وقد وجّهت له جُنحة الهجرة غير الشرعية ،حيث أنكر التهمة المنسوبة إليه. وصرّح أنه حاول الهجرة إلى إسبانيا عبر ولاية مستغانم نظرا لظروفه المعيشية المزرية. قبل أن يتم القبض عليه من طرف خفر السواحل ،ليتم متابعته قضائيا. ملتمسا من هيئة المحكمة بتبرئته من التهمة المنسوبة إليه. هذا وقد حددت القاضي تاريخ النُطق بالحكم إلى جلسة لاحقة.