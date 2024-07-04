الحبس لشابين بعد ان ضبط بحوزتهم أكثر من كيلوغرام قنب هندي كانت موجهة بشراڨة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة شراقة بإيداع شابين في العقد الثالث من العمر رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. بعد ان ضبط بحوزتهما على أكثر من 1 كلغ من القنب الهندي كانت موجهة للترويج بمطنقتي شراڨة وكذلك ولاد فايت .

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تمت معالجتها من قبل االفرقة المتنقلة للشرطة القضائية أولاد فايت لأمن المقاطعة الإدارية الشراقة. التي تمكنت من توقيف المتهمان كانا يمتهنان الإتجار غير الشرعي بالمخدرات من نوع القنب الهندي.

وبعد تحويلهم على العدالة وجهت لهما تهمة حيازة المخدرات من البيع و التخزين. و المتاجرة المادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية.