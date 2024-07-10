الحبس لشابين بعد ترويجهما لـ15 كلغ من الكيف المعالج بالعاصمة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بإيداع شابين في العقد الثالث من العمر مسبوقين قضائيا في عدة قضايا مماثلة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش على خلفية ترويجهما حوالي 15 كلغ من القنب الهندي بمختلف أحياء العاصمة.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تمت معالجتها من قبل عناصر شرطة سيدي امحمد بالعاصمة التي تمكنت من توقيفهما في حالة تلبس مع حجز 15 كلغ من الكيف المعالج ومبالغ مالية الى جانب مركبة سياحية تستعمل في نقل هذه السموم.

وبعد تحويلهما على العدالة وجهت لهما تهم تتعلق بحيازة وونقل المخدرات بطريقة غير شرعية ،، الحيازة والتخزين ووضع للبيع المخدرات الصلبة بطريقة غير مشروعة، على درجة من الخطورة، تهدد الأمن العمومي والصحة العمومية في إطار جماعة إجرامية،في إنتظار ما سيكشف عنه التحقيق لاحقا في هذه القضية.