الحبس لشابين عُثر بحوزتهما على أكثر من 4 آلاف قرص مهلوس

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بشراڨة، بإيداع شابين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. بعد أن عثر بحوزتهما على أكثر من 4 آلاف قرص من “الصاروخ” موجهة للترويج. بضواحي منطقتي شراڨة ودالي إبراهيم بواسطة دراجة نارية.

وبالرجوع إلى التفاصيل، فإن قضية الحال تمت معالجتها من طرف عناصر الأمن الحضري الثامن بدالي إبراهيم الذي تمكن من توقيف شابين ينحدران من منطقة شراڨة تترواح أعمارهما بين 20 و30 سنة.

وبعد تفتيشهما من قبل عناصر الأمن، تم العثور بحوزتهما على 4 آلاف و400 قرص من المؤثرات العقلية، من نوع بريڨابالين أو مايعرف بالصاروخ. كانت موجهة للترويج على مستوى أحد أحياء دالي إبراهيم بالعاصمة.

وبعد ضبط المشتبه فيهما في حالة تلبّس، تم العثور بحوزتهما على مبالغ مالية من عائدات الترويج. مع حجز دراجة نارية كانت تستعمل لنقل هذه السموم.

وبعد تحويل المشتبه فيهما على العدالة، وجهت لهما جنحة حيازة والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، حيازة المخدرات من البيع والتخزين، والمتاجرة “المادة 17 من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية”.