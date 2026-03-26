الحبس لشابين قاما بضرب والدهما وشقيقتهما ضربا مبرحا

فتحت محكمة الجنح بشراڨة ملف قضية شابين “ف.س”, “ف.م”. قاما بالتعدي على والدهما بضربه وضرب شقيقتما ضربا مبرحا بضواحي منطقة شراڨة بالعاصمة .

وحسب مجريات المحاكمة، تعود وقائعها بعد شكوى تقدم بها والدهما “ف.أ”. وشقيقتهما “ف.س” لتعرضهما للضرب المبرح من طرف المتهمان بمسكنهما العائلي بضواحي منطقة شراڨة. مسببا لهما عجزا طبيا مدته 7 ايام حسب ما تثبته الشهادة الطبية الصادرة عن طبيب شرعي. لتعرضما للضرب بواسطة عصا المكنسة للظهر و التهجم على شقيقتهما وضربها. كما واجهتهما قاضي الجلسة بصور تبين تعرض والدهما وشقيقتهما للضرب .

حيث صرحت شقيقتهما ان اخويها لم يتركانها تعيش بسلام رفقة والدها شيخ طاعن في السن ،فيما تغيب والدها عن جلسة المحاكمة نظرا لظروفه الصحية التي يمر بها .

وبعد مثول المتهمان امام هيئة محكمة الجنح وجهت لهما جنحة التعدي على الاصول ،ومخالفة الضرب و الجرح العمدي حيث انكرا التهم المنسوبة اليهما والتمسا افادتهما بالبراءة ، وبعد التماس وكيل الجمهورية ضدهما تسليط اقصى العقوبة، حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة.