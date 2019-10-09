الحبس لشاب اعتدى جنسيا على قاصر وتفكيك شبكة دعارة في غليزان

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
الحبس لشاب اعتدى جنسيا على قاصر وتفكيك شبكة دعارة في غليزان
بقلم حمزة زروقي

تمكنت فرقة حماية الطفولة، بمصلحة الشرطة القضائية بغليزان خلال هذا الأسبوع، من توقيف شاب قام بتحويل فتاة قاصر، لم تبلغ سن 16، والإعتداء عليها جنسيًا.

وتم توقيف المشتبه فيه، بعدما تقدم والد الضحية بشكوى، ليمثل المتهم أمام العدالة، أين تم إيداعه الحبس.

كما تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري لبن داود، من توقيف شخصين من بينهم إمرأة تستغل الفتيات القصر في الدعارة.

القضية جاءت بعد شكوى تقدمت بها إمرأة، تشكو غياب إبنتها عن المسكن العائلي لمدة طويلة.

وبعد التحريات تم اكتشاف استغلال فتاتين في الدعارة والفعل المخل بالحياء، بإحدى المساكن.

ليتم مداهمة المسكن، وتوقيف الشخصين، وتقديمهم أمام العدالة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=710016

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com