الحبس لشاب اعتدى جنسيا على قاصر وتفكيك شبكة دعارة في غليزان

تمكنت فرقة حماية الطفولة، بمصلحة الشرطة القضائية بغليزان خلال هذا الأسبوع، من توقيف شاب قام بتحويل فتاة قاصر، لم تبلغ سن 16، والإعتداء عليها جنسيًا.

وتم توقيف المشتبه فيه، بعدما تقدم والد الضحية بشكوى، ليمثل المتهم أمام العدالة، أين تم إيداعه الحبس.

كما تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري لبن داود، من توقيف شخصين من بينهم إمرأة تستغل الفتيات القصر في الدعارة.

القضية جاءت بعد شكوى تقدمت بها إمرأة، تشكو غياب إبنتها عن المسكن العائلي لمدة طويلة.

وبعد التحريات تم اكتشاف استغلال فتاتين في الدعارة والفعل المخل بالحياء، بإحدى المساكن.

ليتم مداهمة المسكن، وتوقيف الشخصين، وتقديمهم أمام العدالة.