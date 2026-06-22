الحبس لشاب اعتدى على زوجته بالضرب في العاصمة

فتحت محكمة الجنح بسيدي امحمد ملف قضية شاب في العقد الرابع من العمر. على خلفية اعتدائه على زوجته وضربها ضربا مبرحا أدى إلى إصابتها بكسور في يدها.

وجاء تحريك الدعوى العمومية عقب شكوى تقدمت بها الضحية ضد زوجها الذي قام بالإعتداء عليها بالضرب أمام أطفالها القصر. الأمر الذي سبب لها عجزا طبيا وأكدت أن زوجها قام بتوجيه لها عدة ركلات. خاصة وأنه معتاد على ضربها. كما أضافت أن زوجها معتاد على ترك بيت الزوجية ويقوم بإهمالها هي وأطفالها. وبعد رجوعه إلى المنزل يقوم بضربها بواسطة سلاح أبيض “سكين”، الأمر الذي جعلها تقيّد شكوى ضده أمام مصالح الأمن بالضرب و الجرح العمدي ضده.

المتهم (د.م) مثل عشية اليوم أمام هيئة المحكمة بموجب اجراءات المثول الفوري واعترف بضربه لزوجته. مضيفا أنها هي أيضا قامت بضربه وكان ذلك بمحطة القطار. وأعابت المحكمة عليه الاعتداء الجسدي على زوجته وأكدت أن الملف الطبي يثبت حجم الضرر الذي لحق بالضحية وأن ملامحها بالجلسة تؤكد أيضا حجم الضرر المعنوي.

فيما طالبت الضحية تعويض من هيئة المحكمة نتيجة الضرر الذي أصابها، وعليه وأمام ما دار بالجلسة من معطيات، التمس ممثل الحق العام ضده توقيع عقوبة عام حبساً نافذاً. في حين حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة لاحقة.

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