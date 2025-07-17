الحبس لشاب اعتدى على والدته محاولا اغتصابها

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة 5 سنوات حبس نافذ. لشاب في العقد الثاني من العمر. قام بالاعتداء على والدته محاولا اغتصابها.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال المتهم “ب” مثل امام هيئة المحكمة بموجب إجراءات المثول الفوري. بعد شكوى رفعتها ضده والدته تتهمه فيها ان ابنها قام بالاعتداء عليها. محاولا التعدي عليها جسديا ، وبعد منعه قام بشتمها بأقبح العبارات .

المتهم “ب” المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش، مثل أمام محكمة الجنح ببئرمرادرايس وجهت تهم التعدي على الأصول ،المساس بحرمة الجنسية بالمحارم والتعدي بالعنف.

وأضافت الام الضحية أثناء استجوابها من طرف القاضي، أن ابنها تعوّد على تهديدها وشتمها دون رحمة أو شفقة متناسيا أنها أمه. كما صرح والده ان إبنه قام بشتمه وسبه ولم يقم بضربه ملتمسا من هيئة المحكمة بإجراء خبرة عقلية لإبنه وادخاله الى مصحة لأمراض العقلية لكي يعالج. هذا وقد انكر التهم المنسوبة إليه واكد ان والدته حاولت طرده من المنزل ، ملتمسا بتبرئته. وحدد القاضي تاريخ النطق بالحكم الى جلسة لاحقة .