الحبس لشاب اقتحم قاعة الحفلات بسطاوالي وسرقة صاحبها

عالجت محكمة الجنح بشراڨة ملف قضية شاب في العقد الثالث من العمر (ع.ي) اقتحم قاعة الحفلات بسطاوالي وسرقة صاحبها.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، تعود وقائعها حسب ما دار بجلسة المحاكمة بعد شكوى رفعها الضحية. ضد المتهم (ع.ي) بعدما قام باقتحام قاعة الحفلات وتخريبها و اقتلاع الأبواب والنوافذ.وأنابيب الغاز وسرقتها بالتواطؤ مع قاصران اللذان قاما بمساعدته. من أجل اخراج تلك المسروقات من القاعة ومحاولة تحويلها الى وجهة مجهولة.

المتهم وبعد توقيفه من قبل عناصر الأمن وتحويله على العدالة، وجّهت له جُنحة السرقة بالتعدد. والكسر، حيث حيث أنكر التهمة المنسوبة إليه. وصرّح أن أحد أصحاب القاعة هو من طلب منه مساعدته في إخراجها فيما أنكر الضحية ذلك. وصرّح أن المتهم بعد اكتشاف أمره حاول الفرار تاركا المسروقات عند مدخل القاعة. فيما صرّح الطفلين القاصرين أن المتهم هو من طلب منه المساعدة في نقل المسروقات.

من جهة أخرى طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسًا نافذًا و 500 الف دج غرامة مالية نافذة ضد المتهم ،فيما تنازل الضحية عن حقه في التعويض، وحدّدت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة لاحقة.

