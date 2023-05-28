الحبس لشاب بعد سرقته مكيفات هوائية من بريد زرالدة

امرت قاضي الجنح بمحكمة شراقة بوضع شاب رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. بعد محاولة سرقته لمكيفات هوائية من بريد زرالدة.

تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود الى قيام شاب في العقد الثاني من العمر بإقتحام مقر البريد بزرالدة. بهدف السرقة حيث قام المتهم ” ه.ف ” بقطع كابل كهربائي خاص بمقر البريد بهدف سرقة مكيفات هوائية. بعدها تم ضبطه و اقتياده على مركز الشرطة للتحقيق معه و تحويله الى العدالة بموحب إجراء المثول الفوري حيث وجهت له تهمة السرقة.

المتهم وبعد مثوله امام قاضي الجلسة، انكر التهمة المتابع بها جملة و تفصيلا. فيما امرت القاضي بتأجيل القضية الى جلسة 4 جوان المقبل مع الامر بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة.