الحبس لشاب فتح صفحة فايسبوك باسم خطيبته ونشر صورها

عالجت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة ملف قضية شاب في العقد الرابع من العمر قام بفتح صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) باسم خطيبته ونشر صورها. وهو ما ألحق ضررا بالضحية لتداول صورها بين رواد الموقع على نطاق واسع.

قضية الحال تحركت بموجب شكوى تقدمت بها الضحية، في العقد الرابع من العمر، أمام مصالح الأمن للتبليغ عن وجود حساب وهمي على موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) يقوم بنشر صور خاصة بها. وبعدما باشرت المصالح ذاتها تحقيقا في ملابسات الجريمة. تم تحديد هوية الفاعل الرئيسي الذي تغيّب عن جلسة المحاكمة.

فيما حضرت الضحية وصرحت بأن المتهم كانت تربطها به علاقة غرامية وقام بخطبتها وبعدها فسخت الخطبة لوجود عدة خلافات بينهما. وهو ما لم يتقبله المتهم، الذي حاول الرجوع إليها. وبعد رفضها، نشر صورها عبر موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) من أجل ابتزازها وفضحها وسط عائلتها. كما قام بمنح رقم هاتفها لأشخاص غرباء قاموا بالاتصال بها.

الضحية طلبت من هيئة المحكمة إفادتها بتعويض بقيمة 40 مليون سنتيم، جراء الضرر الذي لحق بها.

في حين التمست النيابة تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا ، على المتهم، و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة. وحددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية يوم 1 أفريل الداخل.