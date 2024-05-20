الحبس لشاب قام بإقتحام مركز التكوين ببئر خادم بغرض السرقة

التمس وكيل الجمهورية الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة 18 شهر حبس نافذ و 100 الف دج غرامة مالية نافذة. لشاب في العقد الثاني من العمر “م.ك” قام بإقتحام مركز التكوين بمنطقة بئرخادم بغرض السرقة .

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها بتاريخ 8 أفريل 2024. و حسب مادار بجلسة المحاكمة المتهم قام بإقتحام مركز التكوين. المتواجد بمنطقة بئرخادم في حدود الساعة 6 صباحا و حاول سرقة طابعات. و الات النسخ المتواجدة بالمركز بالتواطؤ مع شريكه المتهم الثاني المتواجد في حالة فرار. مع سرقتهما ايضا مفتاح سيارة المركز. الا انه وبعد اكتشاف امرهما ،من قبل اعوان الامن. تم القاء القبض على احدهما فيما يتواجد المتهم الثاني في حالة فرار .

المتهم و اثناء مثوله امام هيئة المحكمة بموجب اجراء الاستدعاء المباشر. وجهت له جنحة السرقة بالتعدد حيث انكر التهمة المنسوبة اليه.

وصرح انه بتاريخ الوقائع كان طفل حدث و ذهب برفقة صديقه المتابع في قضية الحال لجمع الخردوات وبقايا الحديد و البلاستيك. من اجل اعادة بيعها و ليس بغرض السرقة، ملتمسا من هيئة المحكمة العفو و بتبرئته ،او افادته بغرامة مع وقف التنفيذ حتى لا تؤثر على حياته العلمية. فيما طالب مدير المركز بتعويض قدره 50 مليون سنتيم عن الضرر الذي اصاب مركز التكوين. فيما حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة 13 جوان المقبل.