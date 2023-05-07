الحبس لشاب قام بتزوير أوراق نقدية وتأشيرات الفيزا

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بإيداع شاب في العقد الثالث من العمر رهن الحبس المرقت بالمؤسسة العقابية الحراش. بعد قيامه بتزوير اوراق نقدية مع تزوير وثائق اخرى صادرة عن مديرية الضرائب،بعدما وجهت له تهمة التزوير وإستعمال المزور .

وبالرجوع الى تفاصيل و حيثيات قضية الحال عالجتها مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري السادس بالمقاطعة الإدارية سيدي أمحمد. من توقيف المتهم فيه في حالة تلبس كان ينشط في مجال التزوير و إستعمال المزور. في ملفات طلب الحصول على التأشيرات و تداول أوراق نقدية مزورة. و ملفات طلب الحصول على التأشيرات. ببيت الصابون بأحد أسطح العمارات التي يقطن بها بالعاصمة.

كما تم ضبط و حجز أوراق بيضاء عليها ختم دائري الشكل و أخرى عليها ختم مستطيل الشكل لمديرية الضرائب مع، أوراق نقدية مزورة لفئة 1000 دينار جزائري ،و جهاز إعلام ألي ،آلة طباعة ووثائق فارغة مؤشر عليهما مهيأة للاستعمال ، مجموعة أوراق ملونة خاصة بالإدارات لتزوير كشوفات الرواتب، وثائق لوكالات سياحية ,في انتظار ما سيكشف عنه التحقيق لاحقا في هذه القضية.