الحبس لشاب قام بحرق أوراق نقدية بالعملة الوطنية للاحتفال بعيد ميلاده

امر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة بإيداع د شاب رفقة امراة رهن الحبس المؤقت. بالمؤسسة العقابية القليعة،بعد متابعتهما بحرق أوراق نقدية بالعملة الوطنية .

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود بعد ان تمكنت الـشرطة القضائية لأمن سيدي أمحمد الأسبوع، من توقيف المشتبه فيهما، من توقيفهما. بعد رصد فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي يظهر فيه شخص يقوم بحرق أوراق نقدية من فئة 1000 دج. أثناء الإحتفال بعيد ميلاده برفقة أصدقائه،مع تشهير الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حيث تم حجز بحوزتهما الهواتف النقالة المستعملة في توثيق عملية حرق العملة الوطنية.

وبعد التحريات تم تحويل المشتبه فيهما على العدالة، حيث وجهت لهما تهم الحرق العمدي لأوراق نقدية بالعملة الوطنية. مع التصوير والتشهير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، المساس بالرموز الوطنية.