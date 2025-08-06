الحبس لشاب قام بطعن جاره بسكين بسعيد حمدين بعدما منعه من تعاطي المخدرات امام منزله

التمس وكيل الجمهورية صبيحة اليوم لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذ و 100 الف دج غرامة مالية نافذة لشاب في العقد الثالث من العمر ” م.ع” لقيامه بضرب جاره الضحية “ي.ع” وطعنه بسكين على مستوى مختلف مناطق جسمه ،مسببا له عجزا طبيا لمدة 21 يوم.

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة الضحية قام بمنع المتهم من ببيع وتعاطي المخدرات امام مسكنه مع قيامه بجلب اصدقائه لتناول المشروبات الكحولية و تعاطي المخدرات وقولهم كلام فاحش امام منزله المتواجد بحي لاكونكورد بسعيد حمدين ،حيث قام المتهم بجلب سكين وطعنه ب7 طعنات مختلفة على مستوى انحاء جسمه ،تصل عمقها 8 سنتمتر ،والحقت ضرارا جسيما بالضحية مسببا له عجزا طبيا لمدة 21 يوم .

المتهم وبعد مثوله امام هيئة المحكمة وجهت جنحة الضرب و الجرح العمدي بواسطة سلاح ابيض ،و اعترف بالجرم المنسوب اليه ،وطالب العفو من هيئة المحكمة و افادته بظروف التخفيف .

في حين صرحت هيئة دفاع الضحية و الحق ضررا جسيما بموكله ، مع قيام اركان سبق الاصرار و الترصد و نية الحاق النتيجة الاجرامية بموكلها بواسطة سلاح أبيض ،وان الشهادة الطبية تبين عجز 21 يوم، ملتمسا تعويض قدره 300 الف دج عن الضرر الذي اصابه ،في حين حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم الاسبوع المقبل .