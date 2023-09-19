الحبس لشاب قام بكسر مدخل باب مصلحة الاستعجالات بمستشفى بني مسوس

ادانت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة شاب في العقد الثاني من العمر “ر.س” بعقوبة 6 أشهر حبسا غير نافذ. على خلفية قيامه بكسر الزجاج الخاص بمدخل باب مصلحة الاستعجالات بمستشفى بني مسوس .

المتهم و أثناء مثوله امام هيئة محكمة الجنح وجهت له جنحة التحطيم العمدي لملك الغير. حيث صرح انه كان بصدد محاولة فتح الباب الخاص بمصلحة الاستعجالات ،كون ان جدته البالغة من العمر 90 سنة التي كانت انذاك في حالة جد حرجة تم جلبها للمستشفى. ولم تكن لديه اي نية لكسر ذلك الزجاج المتواجد بباب مدخل مصلحة الاستعجالات. وأكد انه لم يتعمد كسره.

وقد التمس وكيل الجمهورية له تسليط عقوبة عام حبس نافذ و 50 ألف دج غرامة مالية نافذة. و بعد المداولة اصدر القاضي الحكم السالف ذكره.