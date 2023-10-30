الحبس لشاب مسبوق قضائيا بعد ترويجه أكثر من 9 آلاف قرص مهلوس

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة بإيداع شاب. في العقد الثالث من العمر مسبوق قضائيا رهن الحبس المؤقت. بالمؤسسة العقابية الحراش. بعد قيامه بنقل و حيازة كمية من المؤثرات العقلية على مستوى أحد الأحياء بمدينة بني مسوس بغرض ترويجها .

و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال عالجتها مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بوزريعة. التي تمكنت من إلقاء القبض عليه ،حيث تم العثور بحوزته عن 9360 من المؤثرات العقلية. وكمية من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين تقدر ب 7.8 غ ،الى جانب مبالغ مالية ناتجة عن عائدات ترويج هذه السموم .

المتهم و اثناء التحقيق معه وجهت لهم تهم تتعلق بحيازة وإخفاء ونقل المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة ” كوكايين ” لغرض البيع والترويج بإستحضار مركبة.