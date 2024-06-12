الحبس لشاب نصب على تجار المواقع الإلكترونية مقدما لهم وصولات مزورة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراقة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة. لشاب في العقد الرابع من العمر. قام بالنصب على تجار المواقع الإلكترونية، بعد أن اشترى عليهم بضاعة عبر الإنترنت، وقدّم لهم وصولات بريدية مزورة.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، تعود وقائع الشكوى التي تقدم بها العديد من المواطنين وقعوا ضحية نصب و احتيال من المتهم. الذي قام بشراء عليهم بضاعة عبر الانترنت ،بدون دفع ثمنها و تقديم وصولات مزورة بحجة أنه سدد قيمتها.

هذا وقد أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه التي تتعلق بالتزوير وإستعمال مزور في محررات إدارية والنصب والإحتيال.

و أضافت هيئة دفاعه أن التفتيش الإلكتروني بين وجود صور لوصولات كانت لشخص آخر. ولا يوجد ما يثبت أن موكله قام بهذه العملية، ملتمسا بتبرئته من التهمة المنسوبة إليه. لعدم قيام الركن المادي ،للجريمة المتابع بها موكلها، وأن المعاملة تتعلق بالسلع ولا بالأموال، وأن موكله ينحدر من ولاية تبسة ويلتمس إفادته بظروف التخفيف.