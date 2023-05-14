الحبس لشاب يعتدي على مسن ويسلبه أمواله لدفع أقساط الإيجار

أمر قاضي الجلسة بمحكمة الجنح بسيدي امحمد بإيداع شاب في العقد الثاني من العمر رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. هذا بعد ان اعتدى على شيخ طاعن في السن وسلبه مبلغ مالي تجاوز 24 مليون سنتيم كان بحوزته. استعمله لدفع ثمن ايجار منزله وقضاء حاجياته.

المتهم “أ.أ” وأثناء مثوله امام هيئة محكمة الجنح بسيدي امحمد وفقا لاجراءات المثول الفوري وجهت له تهمة السرقة. و كشف الضحية البالغ من العمر 75 سنة أنه تعرض للضرب و سرقة امواله أثناء تواجده بالسوق لبيع الخردوات خلال شهر رمضان الفارط، مطالبا بتأسسه طرفا مدنيا في قضية الحال للمطالبة بتعويض عن قيمة الأضرار التي لحقت به. فيما أجلت القاضي القضية للنظر فيها الى غاية الاسبوع المقبل ،مع امر بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت .