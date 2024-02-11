الحبس لشاب يمتهن سرقة السيارات باستعمال جهاز التحكم عن بعد

قضت محكمة الجنح بالدار البيضاء بادانة المتهم المدعو “م.أمين” بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج مع وضع المتهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش. عن تهمة الشروع في السرقة بعد تكييف الوقائع الى جنحة السرقة.

وتبين من خلال مجريات المحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري فإن المتهم الموقوف “،م.أمين” 23 سنة أوقفه رجال الشرطة بعد ما سلمه إليهم سكان الحي بباب الزوار. أين كان بصدد سرقة الضحية “س.ل” الذي قام بركن سيارته بحي “تماريس” وانصرف لاقتناء بغض الاغراض من المحل الغير بعيد من مكان توقف. اذ وبمجرد فتح المتهم السيارة شاهده الحارس “ر.ع” فقام بمنعه وخلالها تظاهر بأنه بصدد تفقد مركبته. قبل أن يقوم بدفعه بكلتا يديه محاولا الفرار من الأماكن. غير أن محاولته هاته باءت بالفشل بحيث تمكن سكان الحي من توقيفه وتسليمه لرجال الشرطة.

المتهم وخلال جلسة محاكمته حاول انكار مانسب اليه من وقائع مدعيا بأنه لم يكن بيوم الوقائع بالعاصمة اطلاقا. غير أن رئيس الجلسة واجهه بجهاز التحكم عن بعد الذي يستعمل لفتح السيارات، الذي تم ضبطه بحوزته لحظة توقيفه.

ومن جهته الضحية بعد تأسسه كطرف مدني في القضية طالب بدينار رمزي جبرا بالاضرار اللاحقة به. قبل أن يلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع الإيداع من الجلسة في حق المتهم الموقوف.