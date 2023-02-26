الحبس لشبكة إجرامية أنشأت فرعا لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر

أمر قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي و الإقتصادية بسيدي امحمد. بإيداع شبكة إجرامية متكونة من 5 أشخاص رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش.

ويتعلق الامر بكل من (س.ك), (ب.ح) ،(م.م),(ر.إ) ،(ب.م) فيما تم وضع بقية المتهمين تحت إجراء الرقابة القضائية، من بينهم إمرأة.

و جاء هذا القرار بعد التحقيق معهم بشبهة فساد تتعلق بإنشاء خفية فرع لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر، مقره بدولة ليتوانيا. و ان افراد هذه الشبكة الإجرامية قامت بتحويل العديد من المبالغ المالية الى الخارج بطريقة غير قانونية.

ووجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال. من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية.

و حسب بيان سبق و ان اصدرته يوم امس المديرية العامة للأمن الوطني بان قضية الحال عالجتها المصلحة المركزية. لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. والمتمثلة في الإطاحة بشبكة إجرامية قامت بإنشاء خفية فرع لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر. مقره بدولة ليتوانيا ،و بعد سنة من التحريات المعمقة، تم توقيف عناصر الشبكة.

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