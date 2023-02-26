الحبس لشبكة إجرامية بعد ترويجهم أكثر من 11 ألف قرص مؤثر عقلي

أمر قاضي بمحكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة إيداع شبكة إجرامية تتكون من 4 اشخاص رهن الحبس المؤقت. بالمؤسسة العقابية الحراش هذا بعد قيامهم بترويج حوالي 1135 قرص من المؤثرات العقلية. بحي عين النعجة بالعاصمة مع حيازتهم لأسلحة بيضاء محظورة.

وقد وجهت لهم تهم تتعلق بحيازة والمتاجرة في المؤثرات العقلية والمخدرات”القنب الهندي”. حيازة أسلحة محظورة من الصنف السادس، دون مبرر شرعي.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية حال عالجتها مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدراية لبئر مراد رايس. التي تمكنت من توقيف أربعة اشخاص. كانوا بصدد ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية بحي عين النعجة بالعاصمة الذي يقطنون به والأحياء المجاورة له.

كما تبين انه من بين المشتبه فيهم اشخاص مسبوقين قضائيا، ينحدرون من العاصمة. هذا وقد تمكنت مصالح الامن من ضبط وحجز 1135 قرص من المؤثرات العقلية. إلى جانب مبالغ مالية معتبرة قدرت بقيمة 148 مليون سنتيم ناتجة عن عائدات ترويج هذه السموم. الى جانب حجز اسىحة بيضاء محظورة من مختلف الأنواع والأحجام.

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