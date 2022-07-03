الحبس لشبكة إجرامية بعد ترويجهم أكثر من 50 مليون قرص مهلوس 

أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي بإيداع شبكة إجرامية دولية منظمة عابرة للحدود. متكونة من 9 أشخاص رهن الحبس المؤقت، افراد هذه الشبكة مختصة في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية. بعدما ضبط بحوزتهم اكثر من 50 مليون قرص مهلوس. افراد هذه الشبكة كانو يروجون هذه السموم بولاية البيض والجلفة وولايات اخرى.

تفاصيل وحيثيات قضية الحال تعود الى الاسبوع الماضي. بعدما تمكنت افراد الشرطة التابعة لمصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات. من توقيف شبكة إجرامية دولية منظمة عابرة للحدود مختصة في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية. متكونة 9 أشخاص، مع حجز 530328 قرص مهلوس من نوع بريغابالين PREGABALINE ، وريفوتريل RIVOTRIL.

كما تم حجز أربعة مركبات سياحية و أربعة شاحنات كانت تستعمل في نقل وشحن المؤثرات العقلية من ولاية الجلفة. إلى مختلف ولايات الوطن لغرض توزيعها ، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر بـ دينار جزائري ، من عائدات المبيعات والمتاجرة.

المتهمون وجهت لهم جناية الاستيراد وبيع المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة. التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتبييض الأموال.