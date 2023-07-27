الحبس لشبكة إجرامية تحترف تهريب المهاجرين

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بإيداع شبكة إجرامية تتكون من شخصين مدبرين رئيسيين لعمليات الهجرة غير شرعية. رهن الحبس المؤقت المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش بعدما وجهت لهما تهم تتعلق بجناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة. مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، مع تعريض حياة وسلامة الأشخاص للخطر.

تفاصيل قضية الحال عالجتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، بالتنسيق مع فرقة حراس السواحل لميناء الجزائر التي تمكنت من توقيف 13 مهاجر غير شرعي من جنسية جزائرية، تتراوح أعمارهم بين” 20 سنة و 40 سنة” بعرض البحر كانو بصدد محاولة قيامهم بالهجرة غير شرعية،و بعد التحريات تم كشف خيوط هذه الشبكة الإجرامية المنظمة لعملية الإبحار السري، وتحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيان المدبريان لعمليات الهجرة غير شرعية، وتوقيفهما بعين تاقوريت “ولاية تيبازة” مع ضبط مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة قدرت بـ 121.500دج و820 اورو.