الحبس لشبكة إجرامية قامت بتهريب السيارات

امر قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بإيداع شبكة إجرامية متكونة من 8 أشخاص. رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش ،افراد هذه هذه الشبكة كانوا ينشطون في تهريب السيارات الى دول أجنبية.

تفاصيل قضية الحال عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة. التي تمكنت من تحديد هوية الأشخاص المشتبه فيهم. وتوقيفهم على مستوى ولايات الجزائر العاصمة ، تيزي وزو وسطيف. مع ضبط واسترجاع ملفات قاعدية مزورة و 438 مليون سنتيم ،و إسترجاع 16 مركبة، بعضها محل بحث من طرف الأنتربول (INTERPOL).

هذا وقد وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد وارتكاب جنح، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ورسمية، طمس مواصفات تقنية وقانونية في هيكل مركبة ووضعها للسير بمواصفات غير مطابقة، إساءة استعمال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، التهريب الدولي للمركبات، المساس بأنظمة المعالجة الآلية وتبييض الأموال.