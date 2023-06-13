الحبس لشبكة إجرامية متكونة من 12 شخصا يروّجون الكوكايين والكيف

أمر قاضي التحقيق بمحكمة شراڨة بإيداع شبكة إجرامية متكونة من 12 شخصا من بينهم إمراة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. و ذلك بعد قيامهم بتمويل عصابات الاحياء بترويج مادة الكوكايين و الكيف المعالج .

تفاصيل قضية الحال عالجتها مصالح الدرك الوطني بشراقة التي تمكنت من القاء القبض على 22 شخصا مشبه تورطهم في شبكة اجرامية دولية عابرة للحدود. و بعد احالتهم على العدالة و التحقيق معهم من قبل قاضي التحقيق بمحكمة شراڨة. الذي امر بإيداع 22 متهم رهن الحبس المؤقت من بينهم امراة ، كما تم حجز

كمية من المخدرات مادة الكوكايين تقدر ب 2 كلغ و 316 غ و 40 كلغ و 445 غ من الكيف المعالج. و كمية من الاقراص المهلوسة ،بالاضافة الى مبالغ مالية بالعملة الوطنية و الصعبة ناتجة عن ترويج هذه السموم. مع حجز هواتف نقالة و اسلحة بيضاء و 17 مركبة سياحية و دراجة نارية. هذا وقد وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين جمعية اشرار و حيازة و التخزين و النقل بغرض المتاجرة بالمخدرات الصلبة. و المؤثرات العقلية من طرف جماعة اجرامية منظمة عابرة للحدود. وحمل اسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي .