الحبس لشبكة إجرامية متكونة من 6 أشخاص تُهرّب المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا

أمر قاضي التحقيق الغرفة 14 بمحكمة سيدي امحمد بإيداع 6 اشخاص رهن الحبس المؤقت. بالمؤسسة العقابية الحراش افراد هذه الشبكة الإجرامية مختصة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العملية جاءت في إطار مكافحة الهجرة غير شرعية. وبعد ورود معلومات عن وجود مجموعة من الأشخاص يخططون للهجرة غير شرعية. أين تم ضبط حوالي 15 بميناء العاصمة كانو بصدد الهجرة غير شرعية ،وبعد التحقيق معهم تم احالتهم على العدالة.