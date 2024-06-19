الحبس لشبكة إجرامية مختصة في تزوير تأشيرة إسبانيا

أدانت محكمة الجنح بشراڨة عصابة متكونة من ثلاثة أشخاص بعقوبة ثلاث سنوات. حبسا نافذ و 100 الف دج غرامة مالية نافذة،بعد قيامهم بتزوير تأشيرة إسبانيا .

أفراد هذه العصابة تتراوح أعمارهم ما بين 30 الى 40 سنة. حيث كانوا يقومون بتزوير وثائق للحصول على تأشيرة إسبانيا.

و حسب التحريات، جاء توقيف المتهمين إثر شكاوى عديدة وردت إلى عناصر الامن ، مفادها وقوع بعض المواطنين ضحايا نصب واحتيال. من طرف هؤلاء المتهمين. ويتعلق الامر بكل من “ش.م”،”ع.ه”،”أ.م” والذين وجهت لهم جنح تكوين جمعية اشرار لغرض الاعداد لجنحة و جنحة التزوير و إستعمال المزور في محررات رسمية.