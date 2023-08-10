الحبس لشبكة اجرامية متكونة من ثلاثة أشخاص بعد سرقتهم السيارات بالدويرة

أمر قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بمحكمة الشراڨة بإيداع شبكة إجرامية متكونة من ثلاثة شباب في العقد الثالث من العمر. رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة ،هذا بعد قيامهم بالاعتداء بالعنف على المواطنين وسرقة سياراتهم بمنطقة دويرة .

تفاصيل قضية الحال عالجتها عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بدويرة. التي تمكنت من تفكيك عناصر هذه الشبكة الإجرامية المتكونة من ثلاثة شباب. يقومون بزرع الرعب وسط منطقة دويرة من خلال قيامهم بالاعتداء بالعنف و تهديد المواطنين. مع سرقة سياراتهم بإستعمال اسلحة بيضاء محظورة.

و بعد القاء القبض على المتهمين وتحويلهم على العدالة تم حجز ثلاثة سيارات مسروقة ،وكذا أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الاحجام من بينها سيوف و خناجر و قارورات غاز مسيلة للدموع ،بالاضافة الى حجز لوحات ترقيم مركبات وهمية تستعمل من طرف الشبكة الإجرامية ،مع حجز السيارة التي كانت تستعمل في تنفيذ عمليات الإعتداء.