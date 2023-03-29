الحبس لشبكة إجرامية بعد أن عثر بحوزتها على 8000 قرص مهلوس

أمر قاضي التحقيق الغرفة الاولى لدى محكمة سيدي امحمد بإيداع ثلاثة شبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص رهن الحبس المؤقت. بالمؤسسة العقابية الحراش. بعدما تمت وجهت لهم تهم تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة.

عناصر هذه الشبكة الإجرامية تم القبض عليهم من طرف فرقة الشرطة القضائية بامن المقاطعة الإدارية بسيدي امحمد كانوا متواجدين على متن مركبة داخل مستشفى مصطفى باشا ،و حسب المعلومات التي تحصلت عليها النهار من مصادر قضائية انه بعد تفتيش المركبة تم العثور بحوزتهم على 8000 قرص مهلوس من نوع البرڨابالين ،كانت موجهة للترويج ، كما تم ضبط بحوزتهم هواتف نقّالة، ووصفات طبيّة مزوّرة،و بعد تحويلهم على العدالة امر قاضي التحقيق بإيداعهم الحبس المؤقت الى غاية استكمال التحقيق معهم لاحقا.