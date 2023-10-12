الحبس لشبكة اجرامية وحجز قرابة قنطارين من الكيف المعالج

امر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بإيداع شبكة إجرامية متكونة من 6 أشخاص رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش ،بعد ان عثر بحوزتهم قرابة فنطارين من الكيف المعالج

وتعود حيثيات القضية إلى تنشيط العمل الاستعلاماتي من قبل عناصر الامن ،بعد ورود معلومات بإستعداد ذات الشبكة الإجرامية. لنقل شحنة معتبرة من المخدرات ” القنب الهندي” حيث تم توقيف عناصر الشبكة الاجرامية بولاية بليدة بعد تتبع تم نصب كمين محكم من طرف عناصر الامن وطتم إيقاف المركبة ، وإقتياد سائقها و مرافقيه إلى التحقيق .

و بعد التفتيش الدقيق للمركبة ، تمكن عناصر الامن من ضبط وحجز ما يقارب قنطارين من الكيف المعالج. مخبأة بإحكام على متن المركبة .

المتهمون وجهت لهم تهم من بينها القيام بطريقة غير مشروعة. بإستيراد وحيازة وشحن ، قصد البيع والتوزيع للمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة.