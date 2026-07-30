الحبس لشبكة تقودها امراة مختصة في إجهاض النساء ببيتها بالعاصمة

أمر قاضي التحقيق مؤخرا بمحكمة سيدي امحمد بإيداع شبكة اجرامية متكونة من خمسة نسوة تقودها سيدة في العقد الخامس من العمر “ا.د”. رهن الحبس المؤقت بسجن القلعية على ذمة التحقيق وذلك على خلفية متابعتهم بجريمة الاجهاض.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب ما تحصلت عليه “النهار” من مصادر قضائية، تتكون هذه الشبكة الإجرامية من خمسة نسوة تقودها امرأة في العقد الخامس من العمر (ا.د). يقمن بإجهاض النساء داخل منزلها بمنطقة ديدوش بالعاصمة. وبعد مداهمة المكان من قبل عناصر الامن وتفتيش منزلها ثم العثور بداخله على كمية من الدواء الذي يساعد في عملية الاجهاض.

وبعد تحويل المتهمة (ا.د) رفقة مساعديها على العدالة من اجل استكمال التحقيق معهم. امر قاضي التحقيق لذات الجهة القضائية ايداعهم رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق الى غاية محاكمتهم .

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