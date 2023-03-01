الحبس لشبكة عابرة للحدود تتاجر في الكوكايين

أمر قاضي التحقيق بمحكمة شراقة بإيداع شبكة إجرامية تتكون من ثمانية أشخاص الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. أفراد و عناصر هذه الشبكة الإجرامية عابرة للحدود مختصة في استيراد و المتاجرة في مادة الكوكايين .

تفاصيل و حيثيات قضية الحال عالجتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمنظر الجميل بعين بنيان. بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشراقة وعناصر المفرزة الخاصة للدرك الوطني بالمعالمة. من وضع حد لنشاط هذه الشبكة الإجرامية المنظمة مختصة في نقل وتخزين والمتاجرة بالمخدرات الصلبة. من نوع “كوكايين” ،كما كانت تقوم عناصر هذه الشبكة. بتبييض الأموال عن طريق تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية الإخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع.

العملية جاءت اثر ورود معلومات للفرقة مفادها وجود عصابة تتاجر بالمخدرات الصلبة ومختلف السموم، بعد التحري والتحقيق تم تحديد هوية أفراد العصابة ووضع خطة أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم ،مع حجز كمية من الكوكايين 80 غرام ،مركبتين سياحيتين، دراجتين ناريتين، بالإضافة إلى كمية معتبرة من المشروبات الكحولية،و كمية من المعدن الأصفر بوزن 102.52 غرام مع أسلحة بيضاء من مختلف الاحجام و صاعق كهربائي، مع حجز أوراق نقدية مزورة ووثائق مزورة من بينها انتحال صفة صحفي لتسهيل عملية تنقلهم ونقلهم للسموم، و ميزان إلكتروني و هواتف نقالة ، و مبالغ مالية ناتجة عن النشاط الإجرامي بقيمة 280 مليون سنتيم، مع مبالغ مالية بالعملة الصعبة بقيمة 1653 أورو.

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