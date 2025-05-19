الحبس لشبكة مختصة في تنظيم رحلات “الحرقة” إلى إسبانيا

أمر قاضي محكمة الجنح بسيدي امحمد بإيداع شبكة إجرامية مختصة متكونة من 18 شخصا. على خلفية قيامها بتنظيم رحلات الإبحار السري إلى إسبانيا.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال تمت معالجتها من طرف فرقة مكافحة التهريب والإتجار بالأشخاص التي تمكنت من تفكيك عناصر هذه الشبكة. و حجز جميع المعدات المستعملة في العمل الإجرامي بما فيها القارب المجهّز بمحرّك بحري وتوقيف 18 شخصا أغلبهم مسبوقين قضائيا. كانو بصدد التحضير للهجرة غير الشرعية والتنسيق مع المرشحين للهجرة الى إسبانيا.

وقد تم ضبط بحوزتهم على قوارب ،سترات بحرية، أسلحة بيضاء محظورة مختلفة الأنواع والأحجام. بندقية صيد بحري، قارورة غاز مسيلة للدموع.

وبعد تحويلهم على العدالة وجهت لهم تهم تتعلق بتنظيم وتدبير رحلات الإبحار السرّي والهجرة غير الشرعية لإعداد جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية. مع الأمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت الى حين محاكمتهم.

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