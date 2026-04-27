الحبس لشبكة من 11 شخصا قاموا بتزوير شهادات الجنسية لرعايا أجانب

أمر قاضي محكمة الجنح بسيدي امحمد بإيداع شبكة متكونة من 11 شخصا من بينهم 5 نسوة تمت متابعتهم بتزوير شهادات جنسية و جوازات سفر بيوميترية. إضافة إلى بطاقات التعريف البيوميترية ورخص سياقة لرعايا أجانب مقيمين بالجزائر بطريقة غير شرعية.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال تمت معالجتها من طرف مصالح أمن العاصمة، والتي انطلقت أطوارها بعد استقاء معلومة مؤكدة حول قضية التزوير واستعمال المزور في مستندات رسمية “شهادات ميلاد” على مستوى مصلحة الحالة المدنية بإحدى بلديات العاصمة. لتنطلق على إثر ذلك سلسلة من التحريات الميدانية أفضت إلى استرجاع شهادات ميلاد وجنسيات محل تزوير تم على إثرها الاستفادة من جوازات سفر لرعايا أجانب.

ومباشرة للتحريات التي قامت بها عناصر امن ولاية العاصمة تم توقيف 11 شخصا مشتبها فيهم من بينهم خمس نسوة. كما عثر بحوزتهم على 16 شهادة جنسية جزائرية مزورة. بالإضافة كذلك إلى 11 جواز سفر بيوميتري مزور و ثلاثة بطاقات تعريف بيومترية مزورة. إلى جانب رخصتين سياقة مزورة ،و دفترين عقاريين مزورين.

المتهمون وبعد إحالتهم على نيابة محكمة سيدي امحمد، وجهت لهم جنح التزوير و استعمال المزوّر في مستندات رسمية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور