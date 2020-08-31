الحبس لشخص اعتدى على ممرضين وحاول سرقة لوازم طبية بمستشفى قسنطينة

عالجت الضبطية القضائية للأمن الحضري الثالث بأمن قسنطينة، قضية الإعتداء على موظف أثناء تأدية المهام متبوع بسرقة لوازم عتاد طبي.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تورط في هذه القضية، مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 39 سنة.

وتعود حيثيات القضية، إلى طلب تدخل بخصوص اقتحام شخص لقاعة العلاج بمصلحة الاستعجالات الجراحية بالمستشفى الجامعي ابن باديس.

أين اتجه المشتبه فيه مباشرة إلى خزانة الأدوية والمستلزمات الطبية، محاولا الاستيلاء على ما بداخلها.

وأثناء محاولة منعه من قبل ممرضين عاملين بذات القاعة، قام المعني بالاعتداء عليهما بالضرب والسب.

ليتم توقيف المعني مباشرة من قبل قوات الشرطة، وبعد اخضاعه للملامسة الجسدية القانونية عثر بحوزته على مقص طبي مخفي داخل ملابسه الداخلية.

وأشار البيان، إلى إن التحقيق المفتوح الذي باشرته الضبطية القضائية للأمن الحضري الثالث اقليم الاختصاص، مع السالف الذكر، بين أن هذا الأخير مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة.

وبعد الانتهاء من إنجاز ملف إجرائية جزائية، تم تقديم المعني أمام النيابة المحلية حيث صدر في حقه أمر بالإيداع.